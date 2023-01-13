Анкара, 13 января, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Прогресс в реализации продовольственной сделки между Россией и ООН по экспорту российской продукции не достигнут, 12 января заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов, сообщает газета Yeni Şafak.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Он отметил, что Москва фиксирует перекосы в географическом распределении среди получателей продовольствия, вывезенного с украинской территории. По словам посла, с начала спецоперации с Украины было экспортировано 17 млн тонн зерна.

Ерхов подчеркнул, что Россия не видит положительных сдвигов в ситуации с российской продукцией сельского хозяйства. Дипломат добавил, что производители и поставщики из РФ продолжают страдать от блокировок банковских платежей, крайне завышенных страхов тарифов и запретов доступа к портам.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января газета Dawn распространила информацию о том, что в Пакистан прибыло судно, на котором прибыло из России 60 тыс. тонн пшеницы.