В Японии погиб кит, случайно заплывший в реку Йодо
Удививший на прошлой неделе всю Японию кашалот погиб в реке Йодо
Осака, Япония, 13 января, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Кит, недавно заплывший в японскую реку Йодо возле города Осака, был обнаружен погибшим, сообщает 13 января информационное агентство Киодо Цусин.
Gabriel Barathieu
Кашалоты
Работники Осакского аквариума Кайюкан в течение нескольких дней внимательно наблюдали за восьмиметровым кашалотом. Было замечено, что кит оставался долгое время на одном и том же месте и не наблюдалось характерного для китов фонтана воды.
Учёные подплыли к киту на моторной лодке и убедились в том, что он мёртв.
Отмечается, что появление таких больших китов в устьях рек представляет собой чрезвычайно редкое явление.