Осака, Япония, 13 января, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Кит, недавно заплывший в японскую реку Йодо возле города Осака, был обнаружен погибшим, сообщает 13 января информационное агентство Киодо Цусин.

Gabriel Barathieu Кашалоты

Работники Осакского аквариума Кайюкан в течение нескольких дней внимательно наблюдали за восьмиметровым кашалотом. Было замечено, что кит оставался долгое время на одном и том же месте и не наблюдалось характерного для китов фонтана воды.

Учёные подплыли к киту на моторной лодке и убедились в том, что он мёртв.

Отмечается, что появление таких больших китов в устьях рек представляет собой чрезвычайно редкое явление.