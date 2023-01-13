Лос-Анджелес, США, 13 января, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Близкий родственник соосновательницы движения против расизма и произвола полиции за права темнокожих Black Lives Matter (BLM) — «Жизни черных имеют значение» Патриссы Куллорс погиб при задержании полицией в США. Об этом 12 января сообщила сама Куллорс в социальных сетях.

Fibonacci Blue Демонстрация Black Lives Matter

Погибший Кинан Дарнелл Андресон, которого Куллорс назвала своим кузеном, пострадал при задержании полицией в городе Лос-Анджелесе. Уточняется, что 3 января произошло ДТП с участием Андерсона, прибывшие на место происшествия полицейские применили к нему электрошокер, хотя мужчина умолял их прекратить и просил о помощи.

После задержания полицейские отвезли Андерсона в больницу Санта-Моники, где через четыре с половиной часа он скончался от остановки сердца.

Отмечается, что анализ крови Андерсона показал содержание как минимум двух наркотических веществ. По данным полицейского департамента города, на расследование событий понадобится до года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что движение Black Lives Matter в День уважения к сотрудникам правоохранительных органов в США выступило за роспуск полиции.