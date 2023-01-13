Москва, 13 января, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Киевом в случае восстановления диалога должны вестись напрямую, без посредников заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

По его мнению, такое условие является «самым лучшим и наиболее вероятным» из всех вариантов.

«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Полищук отметил, что третья сторона, которую могут привлекать к диалогу, далеко не всегда оказывает благоприятное влияние на переговорный процесс. Он подчеркнул, что посредники могут продвигать собственные цели.

Директор департамента добавил, что переговоры в Стамбуле, которые велись в 2022 году между Россией и киевским режимом, были прямыми, несмотря на то, что местом их проведения была сторонняя площадка.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что киевский режим не считает необходимым вести в настоящее время переговоры с Россией, поскольку Москва не выполнила условие для диалога — вернуть нацистским властям четыре региона, которые недавно воссоединились с РФ.