В МИД России представили «лучший вариант» для ведения переговоров с Киевом
Российский дипломат Полищук: переговоры между Россией и Киевом должны вестись без посредников
Москва, 13 января, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Киевом в случае восстановления диалога должны вестись напрямую, без посредников заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
По его мнению, такое условие является «самым лучшим и наиболее вероятным» из всех вариантов.
«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Полищук отметил, что третья сторона, которую могут привлекать к диалогу, далеко не всегда оказывает благоприятное влияние на переговорный процесс. Он подчеркнул, что посредники могут продвигать собственные цели.
Директор департамента добавил, что переговоры в Стамбуле, которые велись в 2022 году между Россией и киевским режимом, были прямыми, несмотря на то, что местом их проведения была сторонняя площадка.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 января посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что киевский режим не считает необходимым вести в настоящее время переговоры с Россией, поскольку Москва не выполнила условие для диалога — вернуть нацистским властям четыре региона, которые недавно воссоединились с РФ.