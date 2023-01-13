Вашингтон, 13 января, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел США объявило, что дало новые названия пяти географическим местностям, которые ранее содержали оскорбительный и расистский термин для индейских женщин, сообщает 13 января Associated Press.

U.S. Department of the Interior Дебра Холан

Переименованные местности находятся в Калифорнии, Северной Дакоте, Теннесси и Техасе. Тем самым в США завершается процесс удаления исторически оскорбительного слова «скво» из географических названий по всей стране.

«Слова имеют значение, особенно в нашей работе по обеспечению того, чтобы государственные земли и воды нашей страны были доступны и приветствовали людей любого происхождения», — заявила министр внутренних дел США Дебра Холан. Она назвала слово «скво» «вредным».

Холан, вступившая в должность в 2021 году, стала первой из индейцев, возглавившей министерство.

Всего МВД запланировало к переименованию почти 650 географических названий.

Напомним, что слово «скво» в многочисленных диалектах индейских алгонкинских языков обозначает женщину. Став частью английского языка как заимствование, это слово применялось для обозначения индейских женщин вне зависимости от их племенной принадлежности.