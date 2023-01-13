Красноярск, 13 января, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Один человек погиб, еще как минимум пятеро пострадали в результате ЧП на предприятии ООО «Группа Магнезит» в Красноярском крае. Об этом 12 января сообщил телеканал «Енисей».

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Смертельное ЧП произошло в поселке Раздолинск Мотыгинского района на предприятии, производящем кальцинированный магнезит, плавленый периклаз и огнеупорные материалы. По предварительным данным, пострадала бригада, проводившая работы на газогенераторной установке. Погиб рабочий, находившийся ближе всех к агрегату.

По данным телеканала «Енисей», всего было зарегистрировано шесть обращений по поводу отравления на предприятии. Предполагается, что рабочие могли отравиться газовой смесью, в основе которой оксид углерода. Пятеро человек были госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы и экстренные службы региона до настоящего момента никаких официальных комментариев касательно данной ситуации не давали.