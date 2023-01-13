Москва, 13 января, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Первая Славянская бригада 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России распространила видеоролик, на котором показано применение против киевских боевиков специальных зажигательных боеприпасов — «зажигалок».

Niklas Freidwall Взрыв

Запись опубликована РИА Новости. Достигая цели, снаряды разрываются над позициями ВСУ, а затем накрывают поражаемую территорию боевым зажигательным веществом.

Использование «зажигалок» позволяет охватить большую площадь, на которой происходит поджог горюче-смазочных материалов и боевого комплекта противника. Кроме того, применение этого типа боеприпасов дает эффект, который оказывает морально-психологическое давление на личный состав киевских вооруженных формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал «Арсенал Отечества» распространил информацию о том, что российские военные разработали программное обеспечение, которое позволяет определять местонахождение вражеской артиллерии с помощью нескольких смартфонов.