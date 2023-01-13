Соледар, ДНР, 13 января, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Обстрел жилых домов в пригороде Соледара в ДНР намеренно вели грузинские наёмники, чтобы выселить мирных граждан. Об этом 13 января рассказал житель Соледара Сергей Кузин в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Как уточнил Кузин, грузинские наёмники намеренно вели обстрел жилого посёлка, чтобы выселить людей, которые им мешали. При этом часть мирных жителей получила ранения в результате обстрела.

«Когда уже стояли российские войска, между ними и нами [мирными жителями] стояли ВСУ. И грузинские наемники обстреливали наш поселок, чтобы выселить людей. У меня прилет возле дома был от них, а у одного парня с моей улицы руку оторвало осколком…» — вспоминает житель Соледара.

Об ударах украинской артиллерии по жилому сектору рассказал и Денис Богатов, житель населённого пункта Яковлевка, расположенного в трёх километрах от Соледара.

«Мирные люди просто мешали им своим присутствием. Они могли сделать специально прилет, где люди живут, чтобы они покинули свое место жительства, освободили место для них. У меня погибли знакомые… А потом они сами подходили с вопросом: «Почему вы здесь остались? Давайте мы поможем вас эвакуировать на Украину», — сообщил мужчина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что житель Соледара рассказал о первых часах после захода в город российских войск и своих эмоциях при встрече с ними.