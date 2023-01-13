Москва, 13 января, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Видеоролик с демонстрацией боевых стрельб из самоходных артиллерийских установок «Акация» в зоне специальной военной операции был опубликован 13 января в телеграм-канале Минобороны России.

Vitaly V. Kuzmin САУ «Акация»

В записи используются фрагменты работы экипажа Центрального военного округа (ЦВО). Гаубицы «Акация» оснащены 152-миллиметровками пушками.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Министерство обороны России показало детали несения военной службы расчетов самоходных гаубиц 2С3 «Акация» арктического соединения Северного флота РФ на южном участке зоны спецоперации.