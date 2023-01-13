Москва, 13 января, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Киев должен при возобновлении переговоров с Москвой учитывать то, что в состав России уже вошли новые регионы, заявил 13 января директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.

Nikita Dezhurny Здание МИД России

Российский дипломат обратил внимание на то, что с тех пор, как украинская сторона прервала переговорный процесс, ситуация изменилась кардинальным образом, поэтому при возможном возобновлении переговоров должны учитываться новые реалии.

Полищук особо отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. По его словам, в конце февраля 2022 года Россия откликнулась на просьбу Украины, и после значительной напряженной работы появилась возможность достижения взаимоприемлемой основы для договоренностей.

«Однако Киев — явно по указке англосаксов, испугавшихся перспективы мирного урегулирования, — неожиданно прервал переговорный процесс, оставив без ответа наши предложения от 15 апреля. После этого никакого развития на переговорном треке не было», — заявил дипломат.

Напомним, что 4 октября, после проведённых всенародных референдумов, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область были приняты в состав России.