Соледар, ДНР, 13 января, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Житель освобожденного от киевских боевиков города Соледара в ДНР Андрей Шистка рассказал о первых часах после захода в город подразделений российской армии. Интервью с жителем Соледара опубликовано 13 января РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

По словам мужчины, он сначала испугался, но потом понял, что в город пришли свои. Как рассказал житель Соледара, военнослужащие удостоверили его личность, попросив при этом не обижаться и понять необходимость процедуры. Потом российские военнослужащие предоставили людям воду и еду.

»… Они зашли вечером, и двое человек в подвале… Что можно подумать? Мы с женой жили. А когда уже полностью нас проверили — и чай, и сигареты, и покушать», — рассказал Андрей Шистка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что житель Соледара рассказал о колоссальных потерях ВСУ во время боёв в городе.