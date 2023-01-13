Варшава, 13 января, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Методы борьбы, которые применяются киевским режимом никак не связаны со сражением за «свободный мир», 12 января написал обозреватель Ян Энгельгард в статье для издания Mysl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровцы на Украине

Автор публикации напомнил, что Киев ввел запрет на русский язык, а также замается сносом памятников русским писателям, поэтам, полководцам и государственным деятелям. На их места, как отмечает Энгельгард, возводят статуи главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры и других украинских националистов.

Кроме того, журналист указал на религиозную войну, которую Киев ведет с Россией. Так, по словам обозревателя, на территории, оккупированной киевским режимом происходит насильственный захват храмов канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

Он подчеркнул, что за этими действиями стоят сторонники Православной Церкви Украины и боевики националистических группировок. Энгельгард также добавил, что СБУ проводит обыски в храмах, чтобы «помешать религиозным общинам создавать ячейки русского мира».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря администрация города Киев объявила, что городские власти утвердили список из 296 объектов, которые должны быть устранены из публичного пространства. В их числе 95 памятников и 201 доска