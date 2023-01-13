Токио, 13 января, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси призвал Россию вывести свои войска с Украины, сообщает 12 января агентство Киодо Цусин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

Хаяси на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что российские войска должны покинуть территорию Украины «немедленно». Глава МИД Японии обвинил Россию в нарушении Устава ООН и призвал другие страны «противостоять» действиям Москвы.

Японский министр также подчеркнул, что размещение вооруженных сил на территории, находящейся под мирным управлением другого государства, для «создания свершившегося факта» не может быть оправдано.

Хотя при этом он не назвал никакой конкретной страны, очевидно, что Хаяси завуалированно подверг критике Китай.

Напомним, что между Японией и Китаем существует территориальный спор из-за необитаемых островов Сэнкаку (Дяоюйдао). Острова де-факто контролирует Токио, но Пекин не признаёт японского суверенитета над островами и часто отправляет к ним свои военные корабли.