Киев, 13 января, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Инициативу о создании продовольственных хабов в странах Африки выдвинула Украина. Об этом 12 января рассказал Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном на телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский назвал очень важной инициативу Украины по созданию продовольственных хабов в странах Африки. Как пояснил глава киевского режима, внешняя политика Украины должна выйти на новый уровень с партнёрами из Африки. Закрепиться на этом новом уровне должны помочь конкретные объекты — хабы, которые станут гарантией продовольственной стабильности в африканском регионе.

Как уточнил Зеленский, хабы будут постоянно работать и станут одной из основ новых взаимоотношений между Киевом и странами Африки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Зеленский в ходе своего выступления в Верховной раде пообещал вывести Украину на передовые рубежи мировой экономики.