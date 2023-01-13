Лилонгве, 13 января, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Африканскую страну Малави поразила самая сильная за последние 20 лет вспышка холеры, сообщает 12 января телеканал Fox News.

Mark Knobil Госпиталь для больных холерой

По данным национального министерства здравоохранения умерло уже 750 человек. Власти распорядились закрыть многие предприятия, в которых не хватает безопасной воды, туалетов и гигиенических средств для удаления отходов, а также объявили об ограничениях на продажу полуфабрикатов.

Однако только за один, день 11 января, было зафиксировано 589 новых случаев заболевания, 17 человек умерло. Всего с момента начала вспышки в стране заболело более 22 000 человек.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что с декабря о вспышках холеры сообщила 31 страна, что на 50% больше, чем в предыдущие годы. По его словам, ВОЗ ранее не фиксировала такого большого количества одновременных вспышек.

Малави, наряду с Гаити и Сирией, входят в число наиболее пострадавших от холеры стран.