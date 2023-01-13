Аддис-Абеба, 13 января, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Розыск около 500 заключённых, совершивших массовый побег из тюрьмы Буле-Хора на юге Эфиопии ведут сотрудники полиции и служб безопасности страны. Об этом 12 января сообщила британская медиагруппа BBC.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

Уточняется, что побег заключённых из тюрьмы произошёл благодаря атаке вооружённой группы боевиков, в результате которой погибли пятеро надзирателей. В тюрьме содержались 480 заключённых, все они бежали. На сегодняшний день нет никакой информации о том, удалось ли вернуть к месту заключения хотя бы часть сбежавших. Отмечается, что среди заключённых были боевики из повстанческих группировок.

Власти Эфиопии возложили ответственность за атаку на тюрьму на боевиков из группировки «Армия освобождения Оромо». Лидеры этой группировки поставили своей целью достичь независимости штата Оромия, где проживает самое большое количество людей в Эфиопии.