Глава МВФ оценила вариант с ускорением роста экономики мира в 2024 году
Директор-распорядитель МВФ: рост мировой экономики начнет ускоряться в 2024 году
Вашингтон, 13 января, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Рост мировой экономики якобы начнет ускоряться уже в 2024 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 12 января на брифинге.
Она выразила надежду, что новые тенденции начнут формироваться к концу 2023 года. Вместе с тем глава МВФ предупредила, что текущий год может оказаться «тяжелым».
Георгиева отметила, что мировая экономика остается в «хрупком состоянии», а период, когда в мире наблюдается высокая инфляция, пока продолжается. Директор-распорядитель также подчеркнула, что экономическую систему США ожидает «мягкое снижение», а, возможно, и «незначительная рецессия».
Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о том, что мировая экономика сталкивается с четырьмя основными угрозами, и основной из них является кризис «обучения и квалификации», спровоцированный недавней пандемией.