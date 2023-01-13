Вашингтон, 13 января, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Рост мировой экономики якобы начнет ускоряться уже в 2024 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 12 января на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Кристалина Георгиева

Она выразила надежду, что новые тенденции начнут формироваться к концу 2023 года. Вместе с тем глава МВФ предупредила, что текущий год может оказаться «тяжелым».

Георгиева отметила, что мировая экономика остается в «хрупком состоянии», а период, когда в мире наблюдается высокая инфляция, пока продолжается. Директор-распорядитель также подчеркнула, что экономическую систему США ожидает «мягкое снижение», а, возможно, и «незначительная рецессия».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о том, что мировая экономика сталкивается с четырьмя основными угрозами, и основной из них является кризис «обучения и квалификации», спровоцированный недавней пандемией.