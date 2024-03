Вашингтон, 13 января, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Американская певица Лиза-Мари Пресли, единственный ребёнок культового музыканта и актёра Элвиса Пресли, скончалась в возрасте 54 лет. Об этом 13 января сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление матери певицы Присциллы Энн Болье Пресли.

Pixabay.com Траур

«С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза-Мария покинула нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала», — сказано в заявлении Присциллы Пресли.

Накануне Лиза-Мари Пресли была доставлена в больницу после остановки сердца. Причина остановки сердца неизвестна. Отмечалось, что женщина получала в больнице всю необходимую помощь.

Лиза-Мари Пресли родилась в 1968 году, она сделала карьеру в музыкальном бизнесе, выпустив три альбома: To Whom It May Concern в 2003 году, Now What в 2005 году и Storm & Grace в 2012 году. Кроме того, она записывала синглы, в том числе дуэты со свои отцом, используя записи музыкальных композиций, сделанные Элвисом Пресли незадолго до смерти.

Яркая женщина четыре раза выходила замуж, в том числе за музыканта Дэнни Кио, певца Майкла Джексона, актёра Николаса Кейджа и музыкального продюсера Майкла Локвуда. У Лизы-Мари Пресли остались двое детей-близнецов подросткового возраста.