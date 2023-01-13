Монтгомери, США, 13 января, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Бушующий в штате Алабама разрушительный торнадо привёл к первым жертвам, сообщает 13 января Associated Press.

crh.noaa.gov Торнадо

В округе Отога уже погибли по меньшей мере шесть человек. Ещё 12 человек были доставлены в больницы с серьёзными травмами.

На территории округа разрушено от 40 до 50 домов. Часть из них пока не обследована спасателями, поэтому в развалинах могут быть обнаружены новые погибшие и пострадавшие.

Проведение спасательных работ осложняется многочисленными поваленными деревьями, перегородившими дороги.