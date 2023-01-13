Соледар, ДНР, 13 января, 2023, 05:06 — ИА Регнум. Потери киевских боевиков во время боёв в городе Соледаре в ДНР были колоссальными. Об этом рассказал 13 января житель города в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Как рассказал житель Соледара, потери ВСУ были огромными и когда российские войска стали штурмовать город, это стало ещё понятнее. По словам мужчины, тела и остатки тел лежали на земле возле жилых домов и их никто не забирал.

Также житель Соледара отметил, что с первых дней захода в город киевских боевиков среди них были как контрактники, так и добровольцы, а также мобилизованные.

«Они мобилизованных пускают вперемешку с самостоятельными, чтобы не было полностью частей мобилизованных и самостоятельных, разбавляют, чтобы не было такого момента, как самовольная сдача в плен, дезертирство… Дальше — больше: шли уже даже и худые, и толстые, инвалиды, на мясо вели всех», — уточнил мужчина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинский военнослужащий рассказал, как его подразделение было брошено в Соледаре командованием вместо обещанной эвакуации.