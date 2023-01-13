Оклахома-сити, США, 13 января, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Член Сената штата Оклахома от Республиканской партии Натан Дам на своей странице в Twitter заявил, что нельзя допускать украинских зенитчиков на территорию его штата.

Oklahoma State Senate Натан Дам

Дам написал, что он подал резолюцию с требованием отказаться от присутствия иностранных военных в Оклахоме.

«Пентагон планирует отправить украинских военнослужащих в Оклахому для обучения работе с американскими ракетными системами. Последнее, что нам нужно, это, чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками…», — считает сенатор.

Он также ретвитнул на своей странице пост следующего содержания: «Держите [боевые действия] между Украиной и Россией подальше от Оклахомы. Для тех, кто поддерживает обучение украинцев эксплуатации нашей системы Patriot, делайте это на своей территории в любом государстве, кроме нашего. Не делай мою семью мишенью в войне, которая не наша.»

Напомним, что США намерены обучать украинских военных на своей территории применять зенитно-ракетные комплексы Patriot.