Сент-Пол, США, 13 января, 2023, 04:36 — ИА Регнум. В штате Миннесота продолжается скандал, связанный с увольнением преподавателя университета после демонстрации ею портрета пророка Мухаммеда, сообщает 12 января телеканал Fox News.

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Эрика Лопес Пратер, бывший адъюнкт-профессор истории искусств в университете Хэмлайн в столице штата, городе Сент-Полебыла уволена в декабре прошлого года после того, как её студенты пожаловалась на, то что она лекции демонстрировала изображения пророка Мухаммеда. При этом преподаватель утверждает, что она заранее предупредила студентов о том, что на лекции будут показываться портреты Мухаммеда и Будды, чем дала возможность тем студентам, которые сочли подобную демонстрацию неприемлемой, не присутствовать в аудитории.

Несмотря на эти меры, староста группы, заручившись поддержкой не присутствовавших на лекции студентов-мусульман, подал жалобу в администрацию университета. В результате преподаватель лишилась работы в университете.

Этот инцидент вызвал в США дискуссию о пределах академических свобод. Многие считают, что руководство университета нарушило Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободы слова. Некоторые общественные организации потребовали лишить университет аккредитации.

В свою очередь, руководство университета обвинило СМИ и общественников в искажении реальных фактов и нагнетании страстей.

Напомним, что в исламе запрещается изображать человека.