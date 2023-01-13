Киев, 13 января, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Обвинение в «краже» имени великого советского учёного Сергея Королёва, а также «всей истории» выдвинул в очередной раз глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 12 января в своём телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство главы режима Киева Андрей Ермак

«Сегодня день рождения украинского инженера Сергея Королева. Гений ракетостроения, он осуществил мечту человечества о космосе. Выдающийся человек», — написал Ермак. Также он разместил фотографию советского учёного Королёва, сделанную в молодости.

Кроме того, Ермак указал, что некие «болотные» всегда стремились украсть имена великих людей, таких, как Королёв, и одновременно «всю историю». Свою тираду Ермак завершил грозным обещанием, что «ничего у них [болотных] не получится». По всей видимости, глава офиса Зеленского назвал «болотными» российских, либо советских граждан.

Стоит отметить, что это не первый случай предъявления претензий к России в связи с «кражей» украинской истории в целом и отдельных эпизодов, а также имён известных учёных, писателей и иных исторических деятелей со стороны Киева. Особенно часто в таком контексте используется имя Королёва. В России к таким выпадам относятся с юмором, отмечая, что имя Королёва является общим достоянием для всех стран, входивших в состав СССР.