Монтгомери, США, 13 января, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Над территорией штата Алабама пронёсся сильнейший торнадо, сообщает 12 января телеканал Fox News.

nssl.noaa.gov Торнадо

Торнадо повредил многие дома, перевернул автомобили и вырвал с корнем деревья. Самые серьёзные разрушения зафиксированы к западу от столицы штата, Монтгомери. Больше всего от стихии пострадал город Сельма. Горожанам было настоятельно рекомендовано не передвигаться по дорогам, избегать тех мест, где торнадо оборвал линии электропередач и, по возможности, находиться в убежищах.

Стихия затронула не только Алабаму, но и соседние штаты. Так, в Алабаме, Джорджии, Теннесси, Миссисипи и Кентукки электричества лишились более 120 тысяч человек.

По соображениям безопасности были прекращены вылеты из самого загруженного аэропорта мира — «Хартсфилд-Джексон Атланта» в штате Джорджия.