Москва, 13 января, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден в рамках скандала с секретными документами оказался в той же ситуации, что и бывший глава Белого дома Дональд Трамп, написал 12 января в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Сенатор напомнил, что в случае с Трампом Байден ранее позволил себе нападки в адрес своего предшественника.

«Еще не так давно Байден с гневным видом обличал Трампа за то, что у того в имении якобы нашли секретные документы: «Как такое могло случиться? Как можно было проявить такую безответственность?» И вот теперь сам попал в такую же историю», — отметил парламентарий.

Он также добавил, что ситуацию с Байденом Белый дом оценил как «сюрприз».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января бывший американский вице-президент Майкл Пенс обвинил действующую администрацию США и американскую прессу в двойных стандартах в рамках истории с обнаружением секретных документов в бывшем офисе Джо Байдена.

12 января юрист администрации США Ричард Саубер объявил, что в гараже частного дома Джо Байдена в городе Уилмингтон (штат Делавэр) было найдено «небольшое количество» секретных документов, которые касаются периода, когда Байден был вице-президентом страны, а главой государства являлся Барак Обама.