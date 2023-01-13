Вашингтон, 13 января, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Преступлением назвал выделение миллиардов долларов на помощь Киеву властями США вместо поддержки и развития собственной страны 12 января ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Gage Skidmore Такер Карлсон. Ведущий Fox News

Телеведущий процитировал конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси из Кентукки. который призвал провести аудит помощи, выделяемой Украине. Мэсси уточнил, что за год Конгресс США выделил на помощь Украине больше средств, чем на все дороги и мосты в собственной стране.

«Получается, что это преступление против нашей страны совершает Демократическая партия при полном участии большинства республиканцев, и только немногие выступили против», — отметил Карлсон.

Журналист предположил, что конгрессмены-демократы попросту не хотят, чтобы американцы знали, куда исчезли сто миллиардов долларов, перечисленных Киеву.

«Вот вы потратили сто миллиардов долларов на Украину, а затем Кондолиза Райс, которая, как ни странно, до сих пор говорит публично о внешней политике, объявляет на этой неделе о том, что Украина проигрывает. Хорошо, а куда делись все эти деньги? Вам нельзя этого знать», — возмущённо пояснил Карлсон.

Также Карлсон назвал безумием намерение президента США Джозефа Байдена снова отправить миллиарды долларов Киеву. По мнению журналиста, Вашингтон поддерживает траты на Украину лишь в целях обогащения отдельных людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил американские СМИ в замалчивании правды о положении дел на Украине.