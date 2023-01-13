Киев, 13 января, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал украинцев проявлять больше уважения к полякам, сообщает 12 января польский телеканал TVP Info.

Пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Зеленский вначале выразил благодарность польскому народу, который принял значительное количество украинцев, уехавших из страны.

После чего он призвал всех уехавших в Польшу украинцев, в итоге, вернуться назад, так как «нет смысла воевать, если людей нет, и воевать не за кого».

Затем Зеленский попросил украинцев, находящихся сейчас в Польше, проявить больше уважения к польскому народу. Он предупредил украинцев, что они являются гостями у поляков, и поэтому им нельзя ставить свои привычки выше местных обычаев.

«Я считаю, что очень важно проявлять уважение к польской нации, чтобы потом, когда вы вернётесь на Украину, поляки могли сказать: к сожалению, украинцы уехали, а как хорошо мы жили вместе», — заявил глава киевского режима.

Напомним, что между поляками и приехавшими в Польшу украинцами уже неоднократно возникали инциденты.