Вашингтон, 13 января, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Мрачные времена ждут Украину в 2023 году, написал офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер в статье для издания Consortium News.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, к такому выводу приводят расчеты, которые указывают на то, что США и НАТО больше не могут в прежнем объеме поставлять Киеву вооружения. Риттер отметил, что большая часть военной техники, которую киевский режим получил от Запада, уничтожена.

Эксперт добавил, что, даже если члены Североатлантического альянса пообещают исполнить просьбы Киева о дополнительных поставках оружия, они все равно смогут передать ВСУ лишь ограниченный объем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы России своими высокоточными ударами по критической инфраструктуре киевского режима нарушили логистику ВСУ, помешав нацистским боевикам побыстрее заполучить западные вооружения.

12 января глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал, что после взятия российскими войсками Соледара НАТО пойдет на увеличение поставок новых вооружений для ВСУ. Он напомнил, что к такому шагу ранее призывали бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и американский бизнесмен Билл Гейтс.