Киев, 13 января, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подчеркнул особую роль Польши в поставках западного оружия на Украину. Об этом он заявил 12 января в интервью польскому телеканалу TVP Info.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Зеленский отметил, что ВСУ очень нуждаются в получении оружия от стран Запада. И в такой ситуации, по мнению украинского президента, Польша на международной арене может быть движущей силой и лоббистом поставок военной техники на Украину.

При этом Зеленский подчеркнул, что сама Польша не в состоянии взять на себя поставку всех вооружений, которые необходимы ВСУ.

Глава киевского режима объяснил необходимость получения западного оружия тем, что у России ещё со времён СССР имеются тысячи танков и боевых машин пехоты.

Напомним, что Варшава заявила о намерении передать Киеву стоящие на вооружении польской армии танки Leopard 2