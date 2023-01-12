В США инфляция по итогам декабря снизилась до 6,5%
Министерство труда США: инфляция по итогам декабря в стране снизилась до 6,5% в годовом выражении
Вашингтон, 13 января, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Потребительская инфляция в США по итогам декабря составила в годовом выражении 6,5%, сообщило на своем сайте 12 января министерство труда США.
В ноябре, по данным ведомства, этот показатель составлял 7,1%. В годовом выражении инфляция в США снижается шестой месяц подряд. Такой процесс протекает после рекордного за последние 40 лет инфляционного подъема, зафиксированного в 2023 году.
Кроме того, как объявили в ведомстве, потребительские цены в стране в месячном выражении выросли в ноябре на 0,1%, снизившись в декабре на 0,1%.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября журнал Fortune обнародовал итоги исследования Bank of America, в котором сказано, что инфляция в Соединенных Штатах будет высокой еще несколько десятилетий.
В конце ноября глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что его учреждение не наблюдает внятного прогресса в борьбе с инфляцией в американской экономике.