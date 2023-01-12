Вашингтон, 13 января, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Потребительская инфляция в США по итогам декабря составила в годовом выражении 6,5%, сообщило на своем сайте 12 января министерство труда США.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

В ноябре, по данным ведомства, этот показатель составлял 7,1%. В годовом выражении инфляция в США снижается шестой месяц подряд. Такой процесс протекает после рекордного за последние 40 лет инфляционного подъема, зафиксированного в 2023 году.

Кроме того, как объявили в ведомстве, потребительские цены в стране в месячном выражении выросли в ноябре на 0,1%, снизившись в декабре на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября журнал Fortune обнародовал итоги исследования Bank of America, в котором сказано, что инфляция в Соединенных Штатах будет высокой еще несколько десятилетий.

В конце ноября глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что его учреждение не наблюдает внятного прогресса в борьбе с инфляцией в американской экономике.