Киев, 13 января, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 января в интервью польскому телеканалу TVP Info рассыпался в комплиментах властям Польши.

Преес-служба президента Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Зеленский в начале интервью заявил, что он ждал помощи от всех стран, но не от всех получил её. Он осудил некоторые неназванные государства за «их мелочность» и сказал, что Киев пересмотрел отношение к ним.

Зеленский особо подчеркнул, что киевский режим сразу же получил полную поддержку со стороны Польши и государств Прибалтики.

«Польша удивила нас объятиями, взяла на руки. Вы сделали это самоотверженно… Я благодарен команде президента, премьер-министра и полякам за их подход. Это было очень мило и трогательно», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима признался, что у него сложились «исключительно близкие личные отношения» с президентом Польши Анджеем Дудой, с которым он часто общается просто через WhatsApp.

«Есть много вещей, о которых знаем только я и Анджей», — заявил Зеленский.

Он отметил, что его жену и супругу Дуды «также связывает особая связь».