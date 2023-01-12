Соледар, ДНР, 13 января, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Подразделение киевских боевиков было брошено командованием вместо обещанной эвакуации в Соледаре. Об этом 12 января рассказал военнослужащий ВСУ по телефону телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

«Мы пытались отступить сами, но русские уже там. Если сегодня (в четверг) не будет приказа об отступлении, мы, скорее всего, не успеем уйти. Нам сказали, что нас выведут. А теперь нас просто бросили», — такую информацию сообщил украинский военный на условиях анонимности.

Кроме того, военнослужащий отметил, что у солдат его подразделения уже закончилась вода и еда, многие ранены, но боеприпасы у них всё ещё есть. Также собеседник CNN предположил по звукам боя, что остальные подразделения либо отступили, либо получили приказ об отступлении.

Киевский боевик пояснил, что последняя эвакуации из Соледара была три дня назад, а оставшимся солдатам был отдан приказ стоять до конца. Военнослужащий указал, что моральный дух украинских солдат в сильном упадке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики потеряли около 200 бойцов при попытке вырваться из Соледара.