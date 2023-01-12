Вашингтон, 13 января, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Власти США собираются наилучшим образом удовлетворять потребности киевского режима в военной помощи, 12 января заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Так он оценил вариант передачи Вашингтоном Киеву американских танков Abrams. Представитель Белого дома отметил, что не хочет делать каких-либо заявлений до соответствующего решения президента США Джо Байдена.

Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон также взаимодействует со своими союзниками и партнерами для предоставления поддержки Киеву, если Соединенные Штаты не могут ответить на нужды нацистского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер заявил, что Украину, наряду с Россией и Китаем, следует расценивать как главного противника США. 12 января сын бывшего американского президента Дональда Трампа Дональд Трамп-младший заявил, что действующая американская администрация ведет Соединенные Штаты к долгам, которые лягут не на одно поколение американцев.