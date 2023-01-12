США оценили вариант передачи Киеву танков Abrams
Белый дом: США собираются наилучшим образом удовлетворять нужды Киева в военной помощи
Вашингтон, 13 января, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Власти США собираются наилучшим образом удовлетворять потребности киевского режима в военной помощи, 12 января заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Так он оценил вариант передачи Вашингтоном Киеву американских танков Abrams. Представитель Белого дома отметил, что не хочет делать каких-либо заявлений до соответствующего решения президента США Джо Байдена.
Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон также взаимодействует со своими союзниками и партнерами для предоставления поддержки Киеву, если Соединенные Штаты не могут ответить на нужды нацистского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 января конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер заявил, что Украину, наряду с Россией и Китаем, следует расценивать как главного противника США. 12 января сын бывшего американского президента Дональда Трампа Дональд Трамп-младший заявил, что действующая американская администрация ведет Соединенные Штаты к долгам, которые лягут не на одно поколение американцев.