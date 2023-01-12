Алтайский край, 27 декабря, 2002, 14:37 — ИА Регнум. Администрация края объявила ставший уже традиционным конкурс на поставку топлива для нужд городов и районов. Тендер проводится с тем, чтобы получить топливо на наиболее выгодных условиях. В этом году уголь и мазут поставляли именно победители такого конкурса. Для его проведения в администрации края создана комиссия, работу которой возглавил председатель краевого комитета по жилищно-коммунальному и газовому хозяйству Сергей Санников.

Как сообщает пресс-служба администрации края, бюджетные кредиты для приобретения и поставки топлива будут выдаваться непосредственно победителю конкурса на основании заключенных с администрациями городов и районов договоров.