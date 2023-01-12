Вашингтон, 13 января, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подверг резкой критике планы республиканцев в налоговой политике, сообщает 12 января Reuters.

Gage Skidmore Джо Байден

По мнению Байдена, налоговые меры, которые предлагают принять недавно взявшие под контроль Палату представителей республиканцы, лишь принесут выгоду богатым за счёт налогоплательщиков среднего класса и усугубят инфляцию.

В 2022 году, в рамках принятого по инициативе демократов закона о снижении инфляции, были выделены деньги на то, чтобы увеличить численность Налогового управления США (IRS) на 87 000 сотрудников. По замыслу демократов, эти новые налоговые агенты сосредоточились бы на богатых налогоплательщиках со сложными доходами. Ожидалось, что этот ход должен был принести значительные дополнительные средства в федеральный бюджет.

Однако, Палата представителей 9 января решила резко сократить финансирование Налогового управления, сведя, тем самым, на нет планы демократов.

Беспартийное бюджетное управление Конгресса США, которое анализирует законопроекты для сенаторов и конгрессменов, сообщило в своём аналитическом материале, что такие действия республиканцев увеличат дефицит федерального бюджета на $114 млрд.

Байден заявил журналистам, что он не позволит усилить инфляцию в стране и потому обязательно наложит вето на все подобные республиканские законопроекты.