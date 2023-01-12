Донецк, 13 января, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Город Артёмовск в Донецкой Народной Республике был взят в оперативное окружение российскими войсками. Об этом 12 января сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Как уточнил Кимаковский, город Артёмовск находится в оперативном окружении, он с двух сторон охвачен формирующимися «серьёзными кулаками» ВС России.

Также советник врио главы ДНР отметил, что российская артиллерия ведёт плотный огонь уже практически вокруг всей территории города Артёмовска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник врио главы ДНР Кимаковский сообщил о серьёзном продвижении российских войск в районе Артёмовска.

Кроме того, советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что подразделения ВС России после освобождения Соледара в ДНР начнут наращивать силы для развития военного успеха. Также Гагин объяснил ключевое значение взятия Соледара и Артёмовска для освобождения Краматорска и дальнейшего продвижения к Славянску.