Москва, 13 января, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Российский военный врач Даниил Пшеничный сообщил жуткие подробности своего нахождения в украинском плену, в котором он оказался в марте 2022 года. Об этом он рассказал проекту «Трибунал».

Adam Jones Тюремная камера

По словам Пшеничного, после пленения его группы сотрудники киевских спецслужб объявили, что российским военнослужащим просто повезло, что их оставили в живых.

«Те, ничего не скрывая, напрямую сказали, что нашей группе просто повезло, потому что попали мы в кольцо теробороны. Один из теробороновцев решил нас заснять в соцсети, из-за чего руководство Украины и спецслужбы Украины решили, что нас нельзя пустить в расход, убить — нас должны обязательно обменять, вне зависимости от того, какие у нас воинские звания и должности», — сказал военврач.

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Пшеничный сообщил, что украинские силовики начали избивать пленных 9 марта, когда те попали в СИЗО в городе Полтаве. Перед расселением по камерам узников заставили прокричать лозунг киевских нацистов «Слава Украине». Военврач также отмечает, что в камере, куда поместили его вместе с некоторыми сослуживцами, почти не работало отопление и было холодно. Помещение находилось в подвале здания, и в нем было одно маленькое окно.

Кроме того, военнослужащий заявил, что в камере был один человек, которому было тяжело двигаться, поскольку он был ранен в легкое. У другого военнопленного были пробиты ноги, одна из которых была полностью раздроблена ниже колена.

Пшеничный также рассказал, что украинские силовики позволили военнопленным один раз связаться с близкими через социальные сети. По словам военврача, сотрудники СИЗО сохраняли контакты родственников пленных с целью последующего запугивания.

«И в ходе этого разговора у них была одна цель — показать, что если вы хотите вернуть вашего родственника домой, то вы должны митинговать за свержение, смену власти и за то, что этой [спецоперации] не должно быть», — отметил военврач.

Кроме того, по его словам, используя оставленные контакты, украинские силовики связывались с семьями военнопленных и рассказывали им о том, что их родственник был убит или расчленен. В адрес военнопленных также часто поступали угрозы расправ, поскольку сотрудникам СИЗО не нравилось, что российские военнослужащие не знают украинского языка и гимна Украины, а также не хотят их изучать и запоминать.

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Даниил Пшеничный был освобожден из плена ВСУ в начале января в результате обмена. Всего было освобождено 50 российских военнослужащих.