Российский военврач рассказал о невыносимых условиях плена ВСУ
Российский военврач Пшеничный рассказал о побоях, угрозах и издевательствах в украинском плену
Москва, 13 января, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Российский военный врач Даниил Пшеничный сообщил жуткие подробности своего нахождения в украинском плену, в котором он оказался в марте 2022 года. Об этом он рассказал проекту «Трибунал».
По словам Пшеничного, после пленения его группы сотрудники киевских спецслужб объявили, что российским военнослужащим просто повезло, что их оставили в живых.
«Те, ничего не скрывая, напрямую сказали, что нашей группе просто повезло, потому что попали мы в кольцо теробороны. Один из теробороновцев решил нас заснять в соцсети, из-за чего руководство Украины и спецслужбы Украины решили, что нас нельзя пустить в расход, убить — нас должны обязательно обменять, вне зависимости от того, какие у нас воинские звания и должности», — сказал военврач.
Пшеничный сообщил, что украинские силовики начали избивать пленных 9 марта, когда те попали в СИЗО в городе Полтаве. Перед расселением по камерам узников заставили прокричать лозунг киевских нацистов «Слава Украине». Военврач также отмечает, что в камере, куда поместили его вместе с некоторыми сослуживцами, почти не работало отопление и было холодно. Помещение находилось в подвале здания, и в нем было одно маленькое окно.
Кроме того, военнослужащий заявил, что в камере был один человек, которому было тяжело двигаться, поскольку он был ранен в легкое. У другого военнопленного были пробиты ноги, одна из которых была полностью раздроблена ниже колена.
Пшеничный также рассказал, что украинские силовики позволили военнопленным один раз связаться с близкими через социальные сети. По словам военврача, сотрудники СИЗО сохраняли контакты родственников пленных с целью последующего запугивания.
«И в ходе этого разговора у них была одна цель — показать, что если вы хотите вернуть вашего родственника домой, то вы должны митинговать за свержение, смену власти и за то, что этой [спецоперации] не должно быть», — отметил военврач.
Кроме того, по его словам, используя оставленные контакты, украинские силовики связывались с семьями военнопленных и рассказывали им о том, что их родственник был убит или расчленен. В адрес военнопленных также часто поступали угрозы расправ, поскольку сотрудникам СИЗО не нравилось, что российские военнослужащие не знают украинского языка и гимна Украины, а также не хотят их изучать и запоминать.
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Даниил Пшеничный был освобожден из плена ВСУ в начале января в результате обмена. Всего было освобождено 50 российских военнослужащих.