Вашингтон, 13 января, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Киев начал подготовку проекта резолюции Генассамблеи ООН о формировании специального трибунала против России. Об этом 12 января сообщила журналистам первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

ITUR.Farrell Эмине Джапарова

Выступая на заседании Совбеза ООН, Джапарова заявила, что киевский режим считает необходимым создание спецтрибунала в связи с «агрессией» России.

Представитель МИД Украины призвала государства — члены ООН поддержать резолюцию о создании специального трибунала, которую Киев планирует представить на рассмотрение Генассамблеи ООН в этом году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал инициативу Киева организовать трибунал против России одной из тех нелепых идей, которыми «свойственно фонтанировать» Киеву.