США не видят признаков российского удара по Украине через Белоруссию
Пентагон опроверг предположения о российском наступлении на Киев через Белоруссию
Киев, 13 января, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Американские военные не видят признаков подготовки удара российской армии по Украине через территорию Белоруссии. Об этом на брифинге 12 января заявил официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.
По словам Райдера, США внимательно следят за ситуацией в Белоруссии и поэтому знают, что там проводились совместные российско-белорусские военные учения. Однако никаких признаков подготовки атаки на Украину замечено не было.
Райдер подчеркнул, что Пентагон будет продолжать пристально наблюдать за обстановкой в регионе, и отслеживать все перемещения войск и техники.
Напомним, что в последние дни тема совместного вторжения российских и белорусских войск на Украину сильно раздувается украинскими СМИ и официальными лицами.