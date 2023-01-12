Киев, 13 января, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Американские военные не видят признаков подготовки удара российской армии по Украине через территорию Белоруссии. Об этом на брифинге 12 января заявил официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

mil.ru Флаги России и Белоруссии

По словам Райдера, США внимательно следят за ситуацией в Белоруссии и поэтому знают, что там проводились совместные российско-белорусские военные учения. Однако никаких признаков подготовки атаки на Украину замечено не было.

Райдер подчеркнул, что Пентагон будет продолжать пристально наблюдать за обстановкой в регионе, и отслеживать все перемещения войск и техники.

Напомним, что в последние дни тема совместного вторжения российских и белорусских войск на Украину сильно раздувается украинскими СМИ и официальными лицами.