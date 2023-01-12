Вашингтон, 13 января, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Появление секретных документов в офисе и частном доме президента США Джозефа Байдена произошло непреднамеренно, и это будет доказано по итогам расследования. Соответствующее заявление юриста американского лидера Ричард Саубер было опубликовано12 января пресс-службой Белого дома.

Acid the meme machine Совершенно секретно

Саубер выразил уверенность в том, что тщательное расследование выявит непреднамеренный характер перемещения секретных документов, найденных в офисе и частном доме Байдена. Также Саубер отметил оперативность, с которой действовали юристы президента США и сам американский лидер при обнаружении секретных бумаг.

Кроме того, Саубер указал, что президент США и его команда тесно сотрудничали с министерством юстиции во время проверки и продолжат сотрудничество со специальным прокурором Робертом Хуром.

Напомним, в офисе американского лидера в вашингтонском аналитическом центре было обнаружено около десяти секретных документов, которые хранились вместе с бумагами, не содержащими секретных данных. Вторая часть секретных документов была обнаружена в гараже Байдена на территории его частного домовладения в городе Уилмингтон.