Вашингтон, 13 января, 2023, 00:02 — ИА Регнум. Информацию о депортации из России освобождённого из-под стражи американского гражданина, ветерана ВМС Соединённых Штатов Америки Тейлора Дадли, подтвердил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс 12 января в ходе брифинга.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

«Мы в курсе сообщений о том, что гражданин США был депортирован после заключения в России», — подтвердил Прайс.

При этом представитель Госдепа США отказался сообщить какие-либо детали, связанные с освобождением Дадли, пояснив это решение соблюдением ограничений, наложенных законом о защите частной жизни. Также Прайс не стал комментировать информацию о роли Центра за глобальное взаимодействие имени Билла Ричардсона, при содействии которого велись переговоры об освобождении ветерана ВМС США.

Напомним, Дадли был задержан около года назад при переходе польско-российской границы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении из-под стражи гражданина США Тэйлора Дадли.