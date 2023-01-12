Вашингтон, 13 января, 2023, 00:03 — ИА Регнум. США отправили значительное число своей бронетехники в Западную Европу, чтобы затем передислоцировать её ближе к России сообщает 11 января Reuters.

U.S. Army Танк Abrams

Так, в голландский порт Флиссинген должно прибыть около 1250 единиц военной техники. В их число входят танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley из боевой группы 2-й бригады 1-й американской кавалерийской (в реальности, бронетанковой) дивизии в Форт-Худ, штат Техас.

Вооруженные силы Нидерландов помогают в обеспечении безопасности на море и охраняют портовую зону, где будет размещена боевая техника, прежде чем она продолжит движение на восток.

Напомним, что США и европейские страны НАТО усиливают своё военное присутствие в Прибалтике, Польше и Румынии.