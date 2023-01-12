Вашингтон, 12 января, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Содействие минюсту США в расследовании обстоятельств скандального дела, связанного с секретными документами, найденными в гараже у действующего президента США Джозефа Байдена. Об этом 12 января заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс в ходе брифинга.

U. S. Department of State Нед Прайс

Как уточнил Прайс, в случае, если министерству юстиции США потребуется содействие Госдепартамента в расследовании дела, связанного с секретными документами, то для этого существуют соответствующие каналы и процедуры.

Прайс указал, что хотя существующие для запросов каналы не включают его лично, а также большинство сотрудников, но в случае возникновения необходимости, Госдеп полностью готов к сотрудничеству.

Напомним, в США произошёл скандал, связанный с обнаружением юристами секретных документов, которые хранились в офисе Байдена в аналитическом центре в Вашингтоне. Вторая порция секретных бумаг была найдена в гараже Байдена на территории его личного частного дома в городе Уилмингтоне. Ситуация чревата для американского лидера репутационными и политическими потерями за нарушение регламента хранения особо важных служебных документов.