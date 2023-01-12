Киев, 12 января, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Правительство Японии выделило киевскому режиму $95 млн на «восстановление страны», сообщает 12 января пресс-служба украинского правительства.

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Эти средства будут переданы Украине в рамках Программы развития ООН (ПРОООН). Соглашение о финансировании было подписано в Киеве послом Японии на Украине Кунинори Мацудой.

Программа помощи Украины при участии ПРОООН сосредоточена на пяти ключевых областях: 1) усиление возможности украинского правительства реагировать на кризис и управлять им; 2) поддержка государственных служб; 3) восстановление критически важной инфраструктуры; 4) поддержка частных предприятий; 5) укрепление гражданского общества и социальных связей.

Напомним, что в апреле 2022 года Япония уже перечислила Украине в рамках ПРОООН $4,5 млн.