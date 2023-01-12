Киев, 12 января, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Прибывшая в Киев делегация парламента Латвии во главе с его председателем Эдвардсом Смилтенсом провела встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем, сообщает 12 января пресс-служба украинского правительства.

Пресс-служба правитльства Украины Денис Шмыгаль и Эдвардс Смилтенс

На встрече обсуждалась финансовая и гуманитарная помощь Латвии Украине, а также продление санкционной политики против России. Украинский премьер отметил необходимость введения «ограничений в сфере российской атомной энергетики».

Участники встречи затронули вопросы поставок Киеву систем ПВО, находящихся на вооружении у Латвии, а также «привлечения к ответственности высшего российского руководства».

Шмыгаль поблагодарил Латвию за решительную поддержку киевского режима на его пути к ЕС и НАТО и «в борьбе за свободу и демократию».

Напомним, что 10 января министр иностранных дел Латвии назвал «разгром России» целью внешней политики страны.