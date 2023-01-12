Анкара, 12 января, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Третий раунд переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом провела уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в Анкаре. Об этом 12 января сообщила сама российский омбудсмен в своём телеграм-канале.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

Как уточнила Москалькова, в ходе третей встречи с Лубинцом она и украинский омбудсмен обсудили итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, включая деятельность по писку без вести пропавших граждан и воссоединению их с семьями.

Напомним, российский уполномоченный по правам человека Москалькова принимает участие в международной конференции «Будущее прав человека в XXI веке», в рамках которой состоялась трехсторонняя встреча Турции, России и Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Москалькова увидела с украинской стороны готовность продолжать диалог.