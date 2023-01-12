Санкт-Петербург, 12 января, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Водителю погрузчика, высыпавшему ковш со снегом на ребенка в городе Гатчина Ленинградской области, предъявлено обвинение в совершении сразу двух преступлений, сообщили поздно вечером 12 января в следственном управлении СКР по Ленинградской области. Мужчина, 1975 года рождения, обвиняется не только в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, но и в покушении на убийство двух и более малолетних лиц, общеопасным способом.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

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По данным следствия, 11 января на площади Станислава Богданова в Гатчине в ходе работ по уборке снега водитель погрузчика умышленно, с целью причинения смерти, видя, что на снежной насыпи находятся дети, неоднократно загребая ковшом снег, сдвигал часть снежных масс в сторону детей. В результате маленькая девочка оказалась завалена снегом, но очевидцы откопали ребенка с помощью лопат.

Водитель погрузчика задержан, допрашивается, следствие ходатайствует в суде об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, будет изучена ответственность за произошедшее должностных лиц, не обеспечивших организацию и контроль за безопасностью проведения уборочных работ в общественном месте.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в прошлом проходил по нескольким уголовным и административным делам, среди которых угрозы убийством, избиения и кражи.