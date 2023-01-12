Одесса, Украина, 12 января, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Киевский режим озаботился соблюдением «справедливости» при отключениях электроэнергии в регионах страны, сообщает 12 января пресс-служба украинского правительства.

[Дарья Антонова ИА REGNUM] Лампочка

Во время рабочей поездки в Одесскую область министр энергетики Украины Герман Галущенко провёл совещание по соблюдению графиков ограничения поставок электроэнергии. Чиновник особо подчеркнул важность этой проблемы для поддержки «консолидации в обществе». По словам министра, операторы систем распределения электроэнергии должны соблюдать «справедливость» при применении графиков ограничения поставок электроэнергии, а также обеспечить «надлежащую коммуникацию с людьми».

Галущенко признал, что на нарушения «принципов справедливости» при отключении электричества поступало большое количество жалоб со стороны населения. Для решения этого вопроса в специальные мобильные группы наряду с энергетиками были включены даже представители СБУ.

Напомним, что энергосистема Украина в результате регулярных ударов российскими ракетами и беспилотниками понесла очень большой ущерб.