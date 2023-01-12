Вашингтон, 12 января, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Президента США Джозефа Байдена высмеял экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден в связи со скандалом из-за секретных документов, обнаруженных у американского лидера в гараже. Соответствующую запись Сноуден сделал 12 января в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

Экс-сотрудник американских спецслужб отреагировал на публикацию газеты New York Times, где указывалось, что Байден избрал для хранения секретных документов собственный гараж. Бумаги были обнаружены юристами.

Сноуден в ответ на эту новость саркастически ответил, что «даже он обращался с секретными документами более безопасно» и хранил их исключительно в зашифрованном виде.

Незадолго до этого Сноуден уже делал предположение, что действующий американский лидер «прихватил» больше секретных документов, чем многие разоблачители американской администрации.

Напомним, Сноуден в 2013 году оказался в центре крупного международного скандала, который сам инициировал. Он передал изданиям Washington Post и Guardian секретные документы о программах слежки, применяемых спецслужбами США и Великобритании в интернете. После чего Сноудену пришлось бежать, он вылетел через Гонконг в Москву, где находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену в 2014 году вид на жительство, а в 2022 году — российское гражданство.

Ранее ИА REGNUM сообщало о второй партии секретных документов, относящихся к периоду вице-президентства нынешнего американского лидера, найденных юристами президента США Байдена в гараже его частного дома в городе Уилмингтон.