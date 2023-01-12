Киев, 12 января, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Между Украиной и Нигерией достигнуто соглашение о поставке крупной партии украинского зерна, сообщает 12 января пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский совершает турне по африканским странам. К настоящему времени украинский чиновник посетил Сенегал и Нигерию. По словам министра, несмотря на трудности, связанные с СВО, украинская сторона прилагает максимум усилий, чтобы продолжать экспорт продовольствия в страны Африки в необходимых объёмах. Он заявил, что Украина готова увеличивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции и рассмотреть возможность реализации новых логистических проектов в африканских странах.

В частности, речь идет о возможности хранения украинского зерна в так называемых «зерновых хабах». Их создание будет способствовать прогнозированию сбыта, стабилизации цен на продовольствие для африканских стран и придаст уверенность в необходимых объёмах и качестве зерна.

В рамках проекта Grain from Ukraine (Зерно с Украины) Киев в ближайшие поставит в Нигерию 25 тысяч тонн зерна. По мнению киевских чиновников, такие поставки поддержат украинских фермеров и, в целом, экономику Украины.

Напомним, что в рамках заключённой в июле 2002 года «зерновой сделки» между Россией, Украиной, Турцией и ООН из украинских портов было вывезено 16,6 млн тонн зерна.